Молдова ввела режим ЧП в энергетике и гидрологии

Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в энергетике и гидрологии из-за угрозы подорожания газа и сбоев в поставках топлива и воды.

Как передает Report, трансляция заседания парламента велась на сайте законодательного органа.

"Объявить чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах на национальном уровне сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября 2026 года", - говорится в постановлении.

В период ЧП Национальная комиссия по управлению кризисами сможет принимать решения в отступление от действующих нормативов для обеспечения бесперебойного снабжения республики энергоресурсами. Она сможет менять цены, тарифы, акцизы и другие сборы, а также обязательства, связанные с энергетическими ресурсами. Кроме того, власти получат право ограничивать потребление энергоресурсов и воды.

С 25 сентября в республике прекращается действие режимов тревоги в энергетике и гидрологии, которые были введены в июле на фоне критического обмеления реки Днестр, а также начавшегося дефицита дизтоплива на автозаправочных станциях. Как проинформировал министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, ситуацию с поставками горючего в страну удалось относительно стабилизировать.