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    Молдова ввела режим ЧП в энергетике и гидрологии

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 22:11
    Молдова ввела режим ЧП в энергетике и гидрологии

    Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в энергетике и гидрологии из-за угрозы подорожания газа и сбоев в поставках топлива и воды.

    Как передает Report, трансляция заседания парламента велась на сайте законодательного органа.

    "Объявить чрезвычайное положение в энергетическом и гидрологическом секторах на национальном уровне сроком на 60 дней, начиная с 26 сентября 2026 года", - говорится в постановлении.

    В период ЧП Национальная комиссия по управлению кризисами сможет принимать решения в отступление от действующих нормативов для обеспечения бесперебойного снабжения республики энергоресурсами. Она сможет менять цены, тарифы, акцизы и другие сборы, а также обязательства, связанные с энергетическими ресурсами. Кроме того, власти получат право ограничивать потребление энергоресурсов и воды.

    С 25 сентября в республике прекращается действие режимов тревоги в энергетике и гидрологии, которые были введены в июле на фоне критического обмеления реки Днестр, а также начавшегося дефицита дизтоплива на автозаправочных станциях. Как проинформировал министр энергетики Молдовы Дорин Жунгиету, ситуацию с поставками горючего в страну удалось относительно стабилизировать.

    Чрезвычайное положение (ЧП) Республика Молдова
    Moldova energetika və hidrologiya sahələrində fövqəladə vəziyyət rejimi tətbiq edib

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