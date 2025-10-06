Молдова присоединилась к Единой зоне платежей в евро

Молдова с 6 октября стала операционной частью Единого пространства платежей в евро (SEPA - Single Euro Payments Area).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Нацбанк Молдовы (НБМ), который координировал процесс присоединения к системе.

На данном этапе статус участника SEPA получили восемь молдавских банков.

"Это означает, что переводы в евро для граждан и компаний страны теперь осуществляются так же быстро, безопасно и дешево, как и в странах Европейского Союза", - говорится в сообщении НБМ.

Ранее стоимость международного перевода из Молдовы составляла от 20 до 200 евро. После присоединения к SEPA платеж будет обрабатываться по внутренним тарифам и стандартам Евросоюза (ЕС), "всего за несколько евро или даже бесплатно".

По оценке НБМ, молдавские экспортеры за счет снижения транзакционных издержек в торговле с ЕС смогут сэкономить около 20 млн евро в год.

Президент Национального банка Молдовы Анка Драгу назвала и интеграцию Молдовы в SEPA историческим моментом для национальной финансовой систем, подтверждающим европейский путь страны.

Страна инициировала процесс присоединения к SEPA в январе 2024 года, подав официальную заявку в Европейский платежный совет (ЕПС). 6 марта 2025 года ЕПС одобрил включение Молдовы в географическую зону SEPA.

По данным НБМ, в 2024 году между Молдовой и странами SEPA было совершено около 830 тысяч транзакций на общую сумму 11,8 млрд евро.

SEPA (Единая зона платежей в евро) - это европейская система, позволяющая осуществлять переводы в европейской валюте между платежными системами стран-участниц на одинаковых условиях. SEPA объединяет страны-члены ЕС, Великобританию, страны Европейской экономической зоны, Швейцарию, Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан.