    Молдова построит новые линии электропередачи с Румынией и Украиной

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 18:26
    Молдова построит новые линии электропередачи с Румынией и Украиной

    Молдова построит три новые линии электропередачи с Румынией и Украиной.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну по итогам переговоров с румынским коллегой Илие Боложаном, в ходе которых были обсуждены проекты взаимного сотрудничества. Заявления премьеров транслировались на сайте правительства Румынии.

    "Кроме трех линий, ввод в строй которых запланирован до 2028 года, из которых линия Вулкэнешть - Кишинев закончена практически уже на 90%, мы говорим о новых проектах взаимного подключения с Румынией и Украиной: Вулкэнешть - Смырдан, Комрат - Смырдан и Вулкэнешть - [украинский город в Одесской области] Арциз", - сказал он.

    По словам премьера, Молдова намерена расширять сотрудничество. "Для нас важен контракт, подписанный летом между [молдавской компанией] Energocom и [румынской] OMV Petrom для получения доступа к [периметру газового месторождения на шельфе Черного моря] Neptun Deep. Мы также выразили намерение участвовать в реконструкции следующего блока [румынской АЭС] в Чернаводэ", - отметил Мунтяну.

    В свою очередь, румынский премьер назвал некоторые объекты успешного взаимного сотрудничества, среди которых - "взаимное подключение таких энергетических и транспортных инфраструктур, как линия электропередач Сучава - Бельцы, ремонт и электрификация железнодорожной ветки Яссы - Унгены на основе европейских фондов, строительство моста в Унгенах, который будет связан с автострадой А8 - первый мост через Прут, построенный за последние 60 лет". "Уже подписаны двусторонние соглашения по введению скоординированного контроля на определенных пограничных пунктах и ведется работа над развитием инфраструктуры, чтобы обеспечить упрощенный транзит между Румынией и Республикой Молдова", - сказал Боложан.

