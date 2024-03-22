Молдова надеется в 2024 году начать переговоры о вступлении в ЕС

Руководство Молдовы надеется уже в 2024 году начать переговоры о вступлении в ЕС.

Руководство Молдовы надеется уже в 2024 году начать переговоры о вступлении в ЕС.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила вице-премьер республики по евроинтеграции Кристина Герасимова.

"Мы приветствуем решение Евросовета [лидеры стран ЕС одобрили прогресс Украины и Молдовы в проведении реформ и поручили Совету ЕС как можно скорее утвердить "переговорные рамки"], начать их реализацию, ожидаем скорейшего установления переговорных рамок и проведения в самое ближайшее время первой межправительственной комиссии, которая даст официальный запуск начала переговоров", - заявила Герасимова на брифинге.

По ее словам, власти республики надеются, что Молдова станет частью ЕС до конца этого десятилетия. Вице-премьер отметила, что первая межправительственная конференция определит переговорные рамки, которые позволят приступить к обсуждению соотношения молдавского законодательства с европейским.

"Этот процесс может занять до полутора лет, в том числе потому, что в этом году проходят выборы Европарламента", - добавила Герасимова.