Могерини заявила о возможных последствиях казни шиитского проповедника

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини предупредила, что казнь шиитского проповедника Нимра ан-Нимра в Саудовской Аравии может привести к опасным последствиям, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Мигрени отметила, что ЕС выступает против использования смертной казни "независимо от обстоятельств". "Конкретный случай шейха Нимра ан-Нимра вызывает серьезную обеспокоенность относительно свободы выражения мнений и уважения основных гражданских и политических прав, которые необходимо охранять в любых случаях, а также в рамках борьбы с терроризмом", — заявила глава дипломатии ЕС.

"Этот случай также может привести к дальнейшему разжиганию межрелигиозной напряженности, уже нанесшей столько ущерба всему региону, с опасными последствиями", — добавила она.

В субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. Среди казненных был один из лидеров ячейки "Аль-Каида" в Саудовской Аравии Фарис аз-Захрани, а также шиитский проповедник ан-Нимр.

Проповедник шейх Нимр ан-Нимр был задержан властями Саудовской Аравии в 2012 году в ходе акций протеста на востоке страны. В 2014 году он был приговорен к смертной казни по обвинению в разжигании розни, неповиновении королю и создании террористической ячейки с целью атак на сотрудников правопорядка.