Могерини заявила, что Евросоюз предоставит Ливии финансовую помощь

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз предоставит правительству Ливии пакет помощи в размере 100 млн. евро после теракта, унесшего жизни 70 человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Могерини осудила нападение на тренировочный лагерь и отметила, что проблема безопасности "остается самым серьезным вызовом для Ливии", отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Заминированный автомобиль взорвался в четверг утром на площади лагеря во время того, как военную подготовку проходили более 100 человек. Жертвами теракта стали 70 человек, около 200 получили ранения.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта ливийского лидера Муаммара Каддафи страна переживает период острого кризиса. Возникло двоевластие: с одной стороны - избранный на всеобщих выборах парламент, заседающий в Тобруке на востоке страны, с другой - происламский Всеобщий Национальный конгресс в Триполи. При этом ряд районов Ливии вообще не контролируется центральными властями. Появляются сообщения о присутствии на территории страны боевиков террористической группировки "ИГИЛ".