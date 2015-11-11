Могерини: Саммит ЕС-Африка примет совместный план действий по миграции на несколько лет

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Участники саммита ЕС-Африка примут совместный план действий по миграции на ближайшие несколько лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини по прибытии на двухдневную встречу, которая открывается в Валлетте.

"У нас будет совместное заявление, а также совместный план действий с конкретными шагами, которые необходимо будет выполнить в течение нескольких лет", - сказала она журналистам.