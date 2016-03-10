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    ​Могерини призвала Россию освободить украинскую военнослужащую Савченко

    Это дело человеческого сочувствия

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала РФ освободить украинскую военнослужащую Надежду Савченко, обвиняемую в России в причастности к гибели журналистов в Донбассе.

    Как передает Report, ее слова цитирует агентство Франс Пресс.

    "Это больше не юридический и не политический случай. Теперь это дело человеческого сочувствия", — сказала Могерини.

    Она добавила, что освобождение Савченко соответствовало бы обязательствам в рамках минских договоренностей, которые требуют освобождения всех пленных и заключенных.

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