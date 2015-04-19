Могерини призовет ЕС к конкретным действиям по помощи мигрантам

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на встрече в понедельник призовет глав МИД стран-членов ЕС к конкретным действиям по помощи мигрантам после очередной трагедии в Средиземноморье, где затонула лодка с беженцами из Африки.

"То, что произошло сегодня ночью у берегов Италии, что происходит каждый день у южных границ Европы, неприемлемо для союза, который был построен на принципах солидарности, уважения прав человека и достоинства для всех. Нам нужно спасать человеческие жизни всем вместе так же, как всем вместе нужно защищать наши границы и бороться с незаконной перевозкой людей", - заявила глава европейской дипломатии.

Она напомнила, что вопрос миграции войдет в формальную повестку дня встречи глав МИД стран ЕС, которая пройдет в понедельник в Люксембурге. "Я представлю набор предложений по Ливии, одному из основных источников нелегальной перевозки мигрантов", - отметила Могерини.

По ее словам, ЕС должен продолжить бороться с ключевыми причинами миграции и общей нестабильностью в регионе от Ирака до Ливии. "Каждый день мы обязаны спасать человеческие жизни, разделяя между 28 (странами-членами) долг и ответственность, которая слишком долго доставалась только южным странам. Завтра я призову все европейские страны показать и доказать на деле, что они привержены общим основополагающим ценностям, которые они назвали своими, вступая в Евросоюз", - заявила глава европейской дипломатии.

Очередная трагедия произошла в ночь на воскресенье в Средиземном море, где затонула лодка, на которой выходцы из стран Северной Африки пытались доплыть до Италии. На данный момент известно о 28 выживших. Первый сигнал о бедствии поступил в 23.30 в субботу, лодка находилась в 60 милях от берега Ливии.