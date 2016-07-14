Могерини: ЕС откроет представительство в Тегеране

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила намерение Евросоюза открыть представительство в Тегеране.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в ее заявлении по случаю годовщины согласования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по решению ядерной проблемы Ирана.

"Европейский Союз поддерживает стратегию пошагового взаимодействия, являющегося всеобъемлющим по своему охвату, сотрудническим при наличии общих интересов, критичным при наличии разногласий и конструктивным на практике. В рамках этого подхода Европейский Союз намерен открыть делегацию ЕС в Иране", - заявила глава европейской дипломатии.

Сроки открытия представительства Евросоюза в Иране в заявлении не называются.