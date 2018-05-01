Могерини о заявлении Нетаньяху: Соблюдение ядерной сделки оценивает МАГАТЭ

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ "Заявления премьера Израиля по Ирану нужно оценить, посмотрев на документы, а также дождаться мнения МАГАТЭ, но пока нет аргументов, что Тегеран нарушил свои обязательства в рамках соглашения по атому".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Это предварительная реакция, потому что, очевидно, нам нужно оценить детали заявления премьер-министра, посмотреть на документы, и в первую очередь получить оценку МАГАТЭ, потому что МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана", — сказала она, выступая в Каире.

"У нас есть механизмы для решения возможных проблем",- добавила она.