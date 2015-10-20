Могерини не видит военной роли Евросоюза в Сирии

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ У Евросоюза как регионального сообщества нет военной роли в Сирии, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини. "Европейский союз как таковой не задействован военным образом в Сирии, и у него нет военной роли", - сказала Могерини в интервью информационному интернет-порталу Bruxelles2.

По словам Могерини, ЕС в складывающейся ситуации надлежит подумать о том, как "гарантировать гуманитарный доступ в северную часть Сирии". "Мы всегда готовы к увеличению гуманитарной помощи и поставкам этой помощи в самый центр сирийской территории… Но, в конце концов, единственным способом позволить сирийцам в полной безопасности вернуться в свою страну было бы прекратить войну и положить конец присутствию ИГ в Сирии. Единственно эту безопасность мы можем принести для Сирии", - сказала глава европейской дипломатии, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.