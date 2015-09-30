Могерини: инициативы по урегулированию конфликта в Сирии могут появиться в ближайшие дни

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Инициативы по политическому урегулированию конфликта в Сирии могут появиться в ближайшие недели. Об этом заявила во вторник журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, европейские страны считают, что на конфликт в Сирии нужно реагировать по двум направлениям - бороться с терроризмом и добиваться политического урегулирования. "Я думаю, что вокруг этой концепции, которая предполагает начало политического процесса с участием всех сирийцев, которые готовы бороться против терроризма, может появиться политическое пространство или новые инициативы в ближайшие недели".

Могерини отметила тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии, но выразила убежденность в том, что это - "симптомы болезни", то есть, следствие конфликта, который необходимо урегулировать.

Отвечая на вопросы журналистов, Могерини уточнила, что во встрече, организованной вместе с иорданской стороной, не принимал участие Иран. В то же время, глава европейской дипломатии дала понять, что взаимодействие с широким кругом международных игроков идет в других форматах.

Могерини также отметила, что Европейский союз выделил около 10 млрд евро на программы помощи беженцам в Сирии и урегулирование кризиса в этой стране.

"Конечно, мы должны делать больше. И мы это делаем, решили делать больше. Однако объем средств, которые мы направляем на этот кризис, нашим партнерам и агентствам, и так огромен", - признала Могерини.

"Мы расцениваем это в качестве (моральной) инвестиции. Это наш моральный и политический долг", - отметила она.