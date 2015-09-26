Могерини и Зариф обсудили сотрудничество по урегулированию в Сирии

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудили в Нью-Йорке сотрудничество по урегулированию кризиса в Сирии в рамках процесса под эгидой ООН.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

Могерини провела встречу с Зарифом на полях Генассамблеи ООН 25 сентября.

"В рамках обсуждения региональных вопросов министр иностранных дел и высокий представитель подчеркнули необходимость положить конец войне в Сирии, которая привела к стольким страданиям. Они выразили готовность сотрудничать в рамках усилий ООН и обменялись взглядами о том, как этому способствовать", - сообщается в коммюнике.





