ЕС намерен организовать международную конференцию по Сирии

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ ЕС намерен организовать международную конференцию по мирному урегулированию в Сирии.

Как передает Report, об этом в интервью газете Corriere della Sera сообщила Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини.

"Мы работаем над организацией международной мирной конференции весной, в центре которой будут вопросы сирийского урегулирования. Восстановление страны требует огромных средств, но никто не будет их выделять, не будучи уверенным в крепком внутреннем диалоге и взаимодействии представителей всех сирийских сил", - заявила Ф. Могерини.

Она также выразила уверенность, что мирный процесс в Сирии может быть достигнут "при постоянной координации сил Брюсселя, Москвы, ООН и Вашингтона".