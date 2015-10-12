Могерини: ЕС будет обсуждать с Россией процесс политической передачи власти в Сирии

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Евросоюз будет обсуждать с Россией процесс политической передачи власти в Сирии".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам плановой встречи глав МИД сообщества.

"Я уже обсуждала этот вопрос в Нью-Йорке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и в Брюсселе с постоянным представителем РФ при ЕС (Владимиром) Чижовым", - сказала она.

Могерини также отметила, что ЕС "проведет во вторник переговоры с делегацией Ирана по вопросу политической передачи власти в Сирии".

"Переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом должна вести ООН", - заявила Федерика Могерини.

"Мы полностью поддерживаем усилия спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуры, - сказала она. - Он ведет переговоры с Асадом, и представители режима должны находиться за столом переговоров под руководством ООН". "ООН может вести переговоры с одними участниками процесса, тогда как ЕС будет осуществлять переговоры с другими участниками", - добавила Могерини.