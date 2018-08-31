Могерини: Деньги ООН будут направлены в Сирию лишь после начала политического процесса

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Деньги ООН на восстановление Сирии будут направлены только после начала политического процесса в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на пресс-конференции в Вене по итогам неформальной двухдневной встречи министров иностранных дел ЕС.

"Деньги ООН придут в Сирию только после запуска уверенного политического процесса в этой стране", - сказала Ф.Могерини.

Под политическим процессом в Брюсселе подразумевают процесс передачи власти от президента Башара Асада переходному правительству.

Верховный представитель ЕС также отметила, что главы МИД стран Евросоюза призвали не допустить и предупредить эскалацию боевых действий в сирийском Идлибе, остающемся в руках антиправительственных сил.