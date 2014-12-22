Могерини: безопасность Ирака является неотъемлемой частью безопасности Евросоюза

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини провела в Багдаде переговоры с главой иракского МИД Ибрагимом аль-Джаафари.

"Евросоюз сотрудничает с Ираком в войне против терроризма, потому что безопасность этой страны является неотъемлемой частью европейской безопасности", - заявила она на пресс-конференции в иракской столице.

Могерини сообщила, что страны ЕС в 2014 году оказали помощь Ираку на сумму 150 млн. евро. По ее словам, борьба с экстремистской группировкой "Исламское государство" охватывает "не только военную, но также социально-культурную и идеологическую сферу", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Нам необходимо развивать партнерство и при этом разъяснять, что противостояние с ИГ и подобными ей организациями не носит характера столкновения цивилизаций", - подчеркнула она.

В двухдневной поездке Могерини сопровождает министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс. Ожидается, что европейские дипломаты встретятся с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади, спикером парламента Салимом аль-Джубури и президентом Фуадом Маасумом. Могерини и Кундерс также посетят Эрбиль для переговоров с лидером Иракского Курдистана Масудом Барзани.