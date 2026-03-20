Моди и король Бахрейна осудили атаки Ирана
Другие страны
- 20 марта, 2026
- 20:41
Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру Бахрейна.
Как сообщает Report, об этом Моди написал на своей странице в соцсети X.
"Состоялся продуктивный разговор с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой", - отметил он.
После того как премьер-министр Индии передал королю Бахрейна и народу страны поздравления по случаю праздника Рамазан, он также высказался по поводу напряженности в регионе:
"Мы обсудили ситуацию в регионе. Осудили атаки на энергетические объекты".
