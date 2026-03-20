Моди и король Бахрейна осудили атаки Ирана

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил атаки Ирана на энергетическую инфраструктуру Бахрейна.

Как сообщает Report, об этом Моди написал на своей странице в соцсети X.

"Состоялся продуктивный разговор с королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой", - отметил он.

После того как премьер-министр Индии передал королю Бахрейна и народу страны поздравления по случаю праздника Рамазан, он также высказался по поводу напряженности в регионе:

"Мы обсудили ситуацию в регионе. Осудили атаки на энергетические объекты".