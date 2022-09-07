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МО Польши: Увеличиваем расходы на оборону из-за наличия угрозы войны с РФ

МО Польши: Увеличиваем расходы на оборону из-за наличия угрозы войны с РФ Правительство Польши запустило механизмы подготовки и закупок современного вооружения, поскольку считает, что существует риск войны с Россией.
Другие страны
7 сентября 2022 г. 14:28
МО Польши: Увеличиваем расходы на оборону из-за наличия угрозы войны с РФ

Правительство Польши запустило механизмы подготовки и закупок современного вооружения, поскольку считает, что существует риск войны с Россией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил замминистра обороны страны Марцин Оцепа в интервью для PAP.

По его словам, в госбюджете Польши на следующий год предусматриваются рекордные 97 млрд злотых на армию и оборону из-за "серьезного риска войны с РФ в период от 3-х до 10-ти лет" .

"Все зависит от того, чем закончится конфликт в Украине, но мы оцениваем, что именно столько лет России понадобится для этого. Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", - подчеркнул он.

Ранее Польша поставила Украине более 200 танков Т-72. Она надеется компенсировать эти поставки германскими танками Leopard. В апреле Польша подписала контракт на поставку 250 американских танков Abrams.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müavini: "Polşa Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmalıdır"

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