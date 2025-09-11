Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    Лондон и Париж предложили перебросить истребители в Польшу

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 17:17
    Лондон и Париж предложили перебросить истребители в Польшу

    Великобритания и Франция предложили направить в Польшу истребители Eurofighter и Rafale в связи с инцидентом с нарушением польского воздушного пространства.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    "Свои заявления в плане защиты восточного фланга НАТО Британия и Франция подкрепляют самолетами Eurofigher и Rafale", - сказал Косиняк-Камыш.

    Кроме того, по его словам, Нидерланды ускоряют отправку в Польшу двух из трех имеющихся в распоряжении королевства батарей Patriot. 

    Напомним, что 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении российских БПЛА нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьера Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, все беспилотники летели с территории Беларуси.  НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора. Российская сторона отрицает свою причастность к инциденту. 

    Польша НАТО БПЛА воздушная атака истребители
    London və Paris Polşaya qırıcı təyyarələr göndərməyi təklif edib

    Последние новости

    18:23

    Азербайджанский банк увеличил капитал за счет изменения номинала акций

    Финансы
    18:14

    Пашинян представил послам при НАТО результаты договоренностей с Азербайджаном - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:14

    Трамп заявил, что посмертно наградит активиста Чарли Кирка Президентской медалью Свободы

    Другие
    18:11

    MİDA выбрала аудитора финансовой деятельности за два года

    Финансы
    18:02

    МИД Таджикистана: Бакинская водная неделя укрепляет международное сотрудничество

    Инфраструктура
    18:01

    В России совершил жесткую посадку вертолет с 23 людьми на борту

    В регионе
    17:56

    Шахбаз Шариф: Пакистан готов поддержать любые действия Катара для защиты его суверенитета

    Другие страны
    17:53

    Армения ратифицировала соглашение о "безвизе" с Казахстаном

    В регионе
    17:51

    МИД Азербайджана: Ожидаем, что водные проблемы будут включены в повестку COP

    COP29
    Лента новостей