Лондон и Париж предложили перебросить истребители в Польшу

Великобритания и Франция предложили направить в Польшу истребители Eurofighter и Rafale в связи с инцидентом с нарушением польского воздушного пространства.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Свои заявления в плане защиты восточного фланга НАТО Британия и Франция подкрепляют самолетами Eurofigher и Rafale", - сказал Косиняк-Камыш.

Кроме того, по его словам, Нидерланды ускоряют отправку в Польшу двух из трех имеющихся в распоряжении королевства батарей Patriot.

Напомним, что 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении российских БПЛА нарушивших воздушное пространство страны. По словам премьера Дональда Туска, ночью было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства, все беспилотники летели с территории Беларуси. НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора. Российская сторона отрицает свою причастность к инциденту.