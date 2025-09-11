London və Paris Polşaya qırıcı təyyarələr göndərməyi təklif edib
Digər ölkələr
- 11 sentyabr, 2025
- 17:27
Böyük Britaniya və Fransa Polşanın hava məkanının pozulması hadisəsi ilə əlaqədar bu ölkəyə "Eurofighter" və "Rafale" qırıcı təyyarələri göndərməyi təklif edib.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşanın müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış bildirib.
O, həmçinin deyib ki, Niderland krallığın sərəncamında olan üç "Patriot" batareyasından ikisinin Polşaya göndərilməsini sürətləndirir.
Son xəbərlər
18:18
Azərbaycan "ACWA Power" ilə külək enerjisi layihələrinin icrasını müzakirə edibEnergetika
18:15
Müəllimlərin sertifikasiya imtahanı üzrə müsahibənin nəticələri elan olunubElm və təhsil
18:14
Rusiyada göyərtəsində 23 nəfərin olduğu helikopter sərt eniş edibRegion
18:10
Şahbaz Şərif: Pakistan Qətərin suverenliyinin müdafiəsi üçün onun istənilən addımını dəstəkləməyə hazırdırDigər ölkələr
18:09
Azərbaycan bankı kapitalını səhmlərinin nominal dəyərinin dəyişdirilməsi hesabına artırıbMaliyyə
18:05
Ermənistan Qazaxıstanla vizasız rejim haqqında sazişi ratifikasiya edibRegion
18:02
Tramp Netanyahudan Qətərə bir daha zərbə endirməməyi tələb edibDigər ölkələr
18:00
"Turan Tovuz" portuqaliyalı futbolçu transfer edibFutbol
18:00