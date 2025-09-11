İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    London və Paris Polşaya qırıcı təyyarələr göndərməyi təklif edib

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 17:27
    London və Paris Polşaya qırıcı təyyarələr göndərməyi təklif edib

    Böyük Britaniya və Fransa Polşanın hava məkanının pozulması hadisəsi ilə əlaqədar bu ölkəyə "Eurofighter" və "Rafale" qırıcı təyyarələri göndərməyi təklif edib.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Polşanın müdafiə naziri Vladislav Kosinyak-Kamış bildirib.

    O, həmçinin deyib ki, Niderland krallığın sərəncamında olan üç "Patriot" batareyasından ikisinin Polşaya göndərilməsini sürətləndirir.

    Лондон и Париж предложили перебросить истребители в Польшу

