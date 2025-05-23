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МО Эстонии: Страны Балтии доведут расходы на оборону до 5% ВВП

МО Эстонии: Страны Балтии доведут расходы на оборону до 5% ВВП Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии в ходе встречи на эстонской авиабазе Эмари договорились увеличить военные расходы своих стран до 5% ВВП.
Другие страны
23 мая 2025 г. 22:37
МО Эстонии: Страны Балтии доведут расходы на оборону до 5% ВВП

Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии в ходе встречи на эстонской авиабазе Эмари договорились увеличить военные расходы своих стран до 5% ВВП.

Как передает Report, об этом заявил глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур.

"Важнейшей темой сегодняшней встречи с нашими латвийскими и литовскими коллегами в преддверии саммита НАТО в Гааге являются, конечно же, расходы на оборону. Ежегодный вклад Эстонии в оборону в период 2026-2029 гг. составит около 5,4%. Вместе с Латвией и Литвой мы считаем, что в нынешней ситуации с безопасностью необходимо довести расходы на оборону союзников по НАТО до 5% ВВП. Помимо увеличения расходов на оборону, мы делаем особый акцент на инвестициях в оборонную промышленность на уровне Европейского союза и государств - членов, например, через общий механизм кредитования Европейского союза, чтобы обеспечить обороноспособность наших стран", - приводит слова Певкура газета Postimees.

Рост оборонных расходов до 5% от ВВП предлагает генсек НАТО Марк Рютте. Предполагается, что 3,5% будут направляться непосредственно на военные расходы, а остальные 1,5% - на выстраивание объектов инфраструктуры, которые могут быть задействованы в военное время.

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