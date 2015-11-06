Многотысячный антиправительственный митинг в Бухаресте завершился

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Многотысячный антиправительственный митинг, проходивший вечером в столице Румынии, завершился, на площади осталось около сотни человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Эпицентром событий стала Университетская площадь в Бухаресте. В ночь на пятницу в столице Румынии на улицы вышли около 20 тысяч человек. Протестующие требовали роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Сейчас движение транспорта в городе восстановлено, манифестанты отправились по домам. Ряд СМИ сообщают, что немногочисленные митинги продолжаются в других городах Румынии: Яссах, Васлуе, Бая Маре, Араде.

Протестная волна захлестнула столицу Румынии во вторник вечером. Манифестации начались с требований наказать главу администрации четвертого городского сектора Кристиана Пиедоне, выдавшего разрешение на работу ночному клубу Colectiv, где в выходные погибли 32 человека и около 200 получили сильные травмы и ожоги.

Митинги вылились в массовый антиправительственный протест. На него вечером во вторник вышли более 25 тысяч человек, требуя отставки премьер-министра Виктора Понта и главы МВД Габриела Опря. В среду глава правительства Румынии подал в отставку. Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил в четверг министра образования Сорина Кымпяну исполняющим обязанности премьер-министра страны.

Местные СМИ отмечают, что у манифестантов нет явных лидеров, они выступают с требованиями "полной смены политического класса, который безразличен к нуждам людей".