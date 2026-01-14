Многоквартирные дома в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки

Несколько многоквартирных домов в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки над западной частью города.

Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

В результате падения обломков также загорелись строения промышленного предприятия. "Ведется реагирование экстренными и оперативными службами", - написал глава города.

Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что в Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. "На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города", - написал он.

По словам Слюсаря, дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах.