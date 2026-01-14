Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Многоквартирные дома в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки

    Другие страны
    • 14 января, 2026
    • 06:00
    Многоквартирные дома в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки

    Несколько многоквартирных домов в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки над западной частью города.

    Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил мэр города Александр Скрябин.

    В результате падения обломков также загорелись строения промышленного предприятия. "Ведется реагирование экстренными и оперативными службами", - написал глава города.

    Губернатор региона Юрий Слюсарь подтвердил, что в Ростове-на-Дону идет отражение воздушной атаки. "На данный момент спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов в западной части города", - написал он.

    По словам Слюсаря, дежурные бригады также выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах.

    Ростове-на-Дону атака воздушная Юрий Слюсар обломки
    Rostov-na-Donu şəhərindəki çoxmənzilli binalar hava hücumundan zərər görüb

    Последние новости

    06:00

    Многоквартирные дома в Ростове-на-Дону повреждены из-за воздушной атаки

    Другие страны
    05:20

    Временное правительство Венесуэлы освободило по меньшей мере 4 американцев

    Другие страны
    04:30

    CNN: США приобрели устройство, способное вызвать "Гаванский синдром"

    Здоровье
    04:03

    США и Армения приняли декларацию о реализации проекта TRIPP

    Инфраструктура
    03:30

    Киев погрузился в масштабный блэкаут

    Другие страны
    02:54

    В Эфиопии произошло нападение на турецких туристов

    Другие страны
    02:50

    Во Франции разрешили досмотр багажа участников ОИ в рамках борьбы с допингом

    Спорт
    02:28

    Премьер Гренландии: Мы выбираем Данию, а не США

    Другие страны
    02:12

    УЕФА не поддержал предложение об изменении правила офсайда

    Спорт
    Лента новостей