Митт Ромни готов снова выдвинуться на пост президента

Баку. 10 января. REPORT.AZ / Республиканец Митт Ромни объявил о своей готовности снова баллотироваться на пост президента США.

Reportсо ссылкой на Би-би-си напоминает, чтоМ.Ромни уже участвовал в президентских выборах в 2012 году в качестве кандидата от Республиканской партии, но проиграл переизбиравшемуся на второй срок президенту Бараку Обаме.

Он также начинал президентскую кампанию на выборах 2008 года, однако в тот раз проиграл в республиканских праймериз Джону Маккейну.

О желании попытаться стать президентом в третий раз Митт Ромни объявил на встрече с так называемыми донорами Республиканской партии, однако пока не уточнил, когда он примет окончательное решение.