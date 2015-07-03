Митингующие в Ереване намерены продолжить борьбу, так как их требования не удовлетворены

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Требования митингующих на улицах армянской столицы до сих пор не удовлетворены властями, поэтому участники демонстраций продолжают свою борьбу. Об этом заявили в четверг координаторы инициативной группы, сформировавшейся на проспекте Маршала Баграмяна после того, как движение "Нет грабежу!" приняло решение прекратить акции протеста на улицах города, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Очевидно, что требования народа не удовлетворены по сей день. Поэтому продолжается борьба и всенародный протест против повышения тарифов на электроэнергию, - подтвердили участники группы. - Движение принципиально против повышения тарифов, и, следовательно, не приемлет решение об удорожании электроэнергии и его возмещении (повышения цен) какими-либо средствами".

"Народный протест протекает на основе самоорганизации, в соответствии с конституцией Армении, международными правовыми нормами и в демократическом духе", - утверждают координаторы движения.

"Естественно, на различных этапах борьба координируется различными группами активных граждан, поэтому спекулировать на политизированности или единстве движения - глупо", - считают они.

Как подчеркнули активисты, заявления властей о проведении аудиторской проверки деятельности распределительной компании "Электрические сети Армении" вызывает у них недоверие, и от компетентных учреждений они ожидают разъяснений по этим вопросам. Они подтвердили свои требования: отменить решение об удорожании электроэнергии и пересмотреть соответствующие тарифы в сторону их уменьшения. Движение ожидает наказания "полицейских, применивших насилие в отношении участников мирных митингов и журналистов". Наконец, демонстранты требуют "прекратить уголовное преследование в отношении участников мирных митингов, проходящих в Ереване".

17 июня Комиссия по регулированию общественных услуг Армении, рассмотрев заявку распределительной компании "Электрические сети Армении" /дочернее предприятие "Интер РАО"/, частично удовлетворила ее, приняв решение с 1 августа текущего года повысить тарифы на электричество на 16%.