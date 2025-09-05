Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздника

Протесты в столице Индонезии Джакарте временно приостановились в связи с мусульманским праздником.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что после недели протестов, страна с преимущественно мусульманским населением празднует день рождения пророка Мухаммеда.

Reuters сообщает, что на прошлой неделе протестующие, во главе которых были студенты, рабочие и правозащитные организации, вышли на улицы Джакарты в знак протеста против высоких зарплат и привилегий депутатов.

Митинги распространились по территории всей страны после того, как на одной из демонстраций полицейский автомобиль сбил насмерть курьера.