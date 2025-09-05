Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор ЧМ-2026
    Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздника

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 09:21
    Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздника

    Протесты в столице Индонезии Джакарте временно приостановились в связи с мусульманским праздником.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

    Отмечается, что после недели протестов, страна с преимущественно мусульманским населением празднует день рождения пророка Мухаммеда.

    Reuters сообщает, что на прошлой неделе протестующие, во главе которых были студенты, рабочие и правозащитные организации, вышли на улицы Джакарты в знак протеста против высоких зарплат и привилегий депутатов.

    Митинги распространились по территории всей страны после того, как на одной из демонстраций полицейский автомобиль сбил насмерть курьера. 

