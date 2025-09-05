Митинги в Индонезии приостановились на время мусульманского праздника
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 09:21
Протесты в столице Индонезии Джакарте временно приостановились в связи с мусульманским праздником.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что после недели протестов, страна с преимущественно мусульманским населением празднует день рождения пророка Мухаммеда.
Reuters сообщает, что на прошлой неделе протестующие, во главе которых были студенты, рабочие и правозащитные организации, вышли на улицы Джакарты в знак протеста против высоких зарплат и привилегий депутатов.
Митинги распространились по территории всей страны после того, как на одной из демонстраций полицейский автомобиль сбил насмерть курьера.
