Митинг националистов в Австралии обернулся столкновениями с полицией

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Несколько сотен австралийских националистов и антирасистских активистов приняли участие в антииммиграционном митинге в столице страны Мельбурне, демонстрация обернулась столкновениями с полицией.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс, полиция применила слезоточивый газ после того, как антирасистские активисты попытались воспрепятствовать митингу националистов "Улучши Австралию" (Reclaim Australia), что привело к столкновению между группами.

"Послание предельно ясно: если вы приезжаете сюда, то принимайте наш образ жизни", - с таким призывом к протестующим обратился один из организаторов митинга Дэниэл Нэлайя.

Всего на митинге присутствовали около 450 полицейских. В Мельбурне были задержаны четверо протестующих, еще один был задержан на аналогичном митинге в Аделаиде. Информации о пострадавших нет.