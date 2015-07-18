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    Митинг националистов в Австралии обернулся столкновениями с полицией

    Полиция применила слезоточивый газ после того, как антирасистские активисты попытались воспрепятствовать митингу националистов Улучши Австралию

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Несколько сотен австралийских националистов и антирасистских активистов приняли участие в антииммиграционном митинге в столице страны Мельбурне, демонстрация обернулась столкновениями с полицией.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Рейтерс, полиция применила слезоточивый газ после того, как антирасистские активисты попытались воспрепятствовать митингу националистов "Улучши Австралию" (Reclaim Australia), что привело к столкновению между группами.

    "Послание предельно ясно: если вы приезжаете сюда, то принимайте наш образ жизни", - с таким призывом к протестующим обратился один из организаторов митинга Дэниэл Нэлайя.

    Всего на митинге присутствовали около 450 полицейских. В Мельбурне были задержаны четверо протестующих, еще один был задержан на аналогичном митинге в Аделаиде. Информации о пострадавших нет.

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