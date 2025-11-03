Мишустин: Соглашение о поощрении инвестиций между РФ и КНР вступит в силу с 1 декабря

Российско-китайское межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиции вступит в силу 1 декабря 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в узком составе в Ханчжоу.

"У нас 1 декабря вступит в силу межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиции, которое было подписано в ходе российско-китайского саммита 8 мая в Москве, оно будет стимулировать создание новых совместных предприятий с участием российских и китайских инвесторов на основе взаимной выгоды и учета интересов друг друга", - сказал премьер РФ.

Он также отметил взаимодействие России и Китая в других сферах.

По его словам, сотрудничество в сфере энергетики приобрело стратегический характер, оно охватывает нефтяную, газовую, угольную, атомную составляющие: "В промышленности создаются новые совместные производства и технологические альянсы. В области транспорта увеличен объем грузоперевозок и развивается трансграничная инфраструктура, открываются новые маршруты для воздушного авиасообщения. Кооперация в сельском хозяйстве укрепляет продовольственную безопасность обеих стран".