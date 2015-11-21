Премьер-министр: Брюссель столкнулся с угрозой теракта, подобного парижскому

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ У Бельгии есть информация об угрозе теракта, подобного событиям в Париже, поэтому уровень террористической угрозы в Брюсселе был повышен до максимального. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер Бельгии Шарль Мишель. В связи с этим в столице Бельгии повышен уровень террористической угрозы.

"Речь шла об угрозе теракта в нескольких местах, его должна была совершить группа из нескольких человек", — заявил премьер журналистам после заседания совета по безопасности.

Теракты в столице Франции 13 ноября унесли жизни 130 человек.

Ранее в Брюсселе был объявлен наивысший уровень террористической угрозы — четвертый. Сообщалось, что правоохранительные органы Бельгии проводят операцию в рамках расследования терактов в Париже. В субботу было закрыто метро Брюсселя.