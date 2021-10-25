Действующий президент Узбекистана побеждает на выборах с 80,1% голосов

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеждает на выборах главы государства с 80,1% голосов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом гласят предварительные данные ЦИК.
При этом, явка на выборах президента Узбекистана составила 80,8%.
На выборах президента Узбекистана, которые состоялись 24 октября, баллотировались 5 кандидатов от действующих в Узбекистане политических партий, в частности:
1) От Экологической партии Узбекистана – Нарзулло Наимович Обломурадов;
2) От Народно-демократической партии Узбекистана – Максуда Азизовна Варисова;
3) От Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана – Шавкат Миромонович Мирзиеев;
4) От Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" – Алишер Келдиевич Кодиров;
5) От Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат – Бахром Абдурахимович Абдухалимов.
Итоги президентских выборов в Узбекистане будут подведены не позднее чем 3 ноября 2021 года.