Действующий президент Узбекистана побеждает на выборах с 80,1% голосов

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеждает на выборах главы государства с 80,1% голосов.

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев побеждает на выборах главы государства с 80,1% голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом гласят предварительные данные ЦИК.

При этом, явка на выборах президента Узбекистана составила 80,8%.

На выборах президента Узбекистана, которые состоялись 24 октября, баллотировались 5 кандидатов от действующих в Узбекистане политических партий, в частности:

1) От Экологической партии Узбекистана – Нарзулло Наимович Обломурадов;

2) От Народно-демократической партии Узбекистана – Максуда Азизовна Варисова;

3) От Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана – Шавкат Миромонович Мирзиеев;

4) От Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" – Алишер Келдиевич Кодиров;

5) От Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат – Бахром Абдурахимович Абдухалимов.

Итоги президентских выборов в Узбекистане будут подведены не позднее чем 3 ноября 2021 года.