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Мировые авиакомпании все еще приостанавливают рейсы в Тель-Авив

Мировые авиакомпании все еще приостанавливают рейсы в Тель-Авив Мировые авиакомпании все еще приостанавливают рейсы в Тель-Авив
Другие страны
11 июня 2025 г. 14:57
Мировые авиакомпании все еще приостанавливают рейсы в Тель-Авив

Мировые авиакомпании приостановили рейсы в Тель-Авив на фоне сохраняющейся угрозы ракетных ударов со стороны йеменского повстанческого движения "Ансараллах" (хуситы).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Канадская Air Canada отложила рейсы до 8 сентября, хотя планировала возобновить авиасообщение 8 июня. Индийская Air India приостановила полеты до 19 июня, а польская LOT — до 15 июня.

British Airways не будет выполнять рейсы до 14 июня, а другая компания группы IAG — Iberia Express — отменила рейсы до конца месяца. Lufthansa планирует вернуться в израильское воздушное пространство с 23 июня, в ту же дату полеты планирует возобновить и итальянская ITA Airways. Крупнейший европейский лоукостер Ryanair отменил рейсы до 31 июля.

Тем временем латвийская airBaltic с 6 июня возобновила регулярные рейсы между Ригой и Тель-Авивом.

Гюльнар Махмудова

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Версия на английском языке Global airlines continue to suspend flights to Tel Aviv

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