Миротворец ООН застрелил двоих своих коллег на базе в Мали

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Один из миротворцев миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) открыл огонь на территории базы в городе Кидал и застрелил двоих своих коллег.

Как передает Report, об этом заявил Рейтерс со ссылкой на официального представителя миссии ООН Оливье Сальгадо.

Информации о причинах инцидента пока не поступало. Сальгадо отметил, что начато расследование.

Источник агентства сообщил, что двое мужчин спорили перед тем, как произошла стрельба. Стрелявший, по сведениям агентства, является гражданином Чада.