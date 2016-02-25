Миротворец ООН застрелил двоих своих коллег на базе в Мали

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Один из миротворцев миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) открыл огонь на территории базы в городе Кидал и застрелил двоих своих коллег.
Как передает Report, об этом заявил Рейтерс со ссылкой на официального представителя миссии ООН Оливье Сальгадо.
Информации о причинах инцидента пока не поступало. Сальгадо отметил, что начато расследование.
Источник агентства сообщил, что двое мужчин спорили перед тем, как произошла стрельба. Стрелявший, по сведениям агентства, является гражданином Чада.
News DepartmentАвтор новости
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