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Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал нарастить производство беспилотников

Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал нарастить производство беспилотников Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в испытании дронов и наметил новое направление развития инфраструктуры.
Другие страны
26 августа 2024 г. 09:15

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в испытании дронов и наметил новое направление развития инфраструктуры.

Как передает Report, об этом в понедельник, 26 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын ознакомился с беспилотными летательными аппаратами, разрабатываемыми в Научно-исследовательском институте беспилотных летательных аппаратов Академии оборонного строительства. Беспилотные летательные аппараты, используемые в различных зонах удара, призваны атаковать произвольные объекты противника на суше и на море", - говорится в заявлении ЦТАК.

Агентство утверждает, что испытания беспилотников прошли полностью успешно.

Ким Чен Ын также указал на необходимость расширить производство разведывательных и многоцелевых ударных дронов, и различных БПЛА-камикадзе, а также надводных беспилотников, чтобы в кратчайшие сроки оснастить ими Корейскую народную армию (КНА).

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