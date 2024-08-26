Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал нарастить производство беспилотников

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в испытании дронов и наметил новое направление развития инфраструктуры.

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын принял участие в испытании дронов и наметил новое направление развития инфраструктуры.

Как передает Report, об этом в понедельник, 26 августа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Ким Чен Ын ознакомился с беспилотными летательными аппаратами, разрабатываемыми в Научно-исследовательском институте беспилотных летательных аппаратов Академии оборонного строительства. Беспилотные летательные аппараты, используемые в различных зонах удара, призваны атаковать произвольные объекты противника на суше и на море", - говорится в заявлении ЦТАК.

Агентство утверждает, что испытания беспилотников прошли полностью успешно.

Ким Чен Ын также указал на необходимость расширить производство разведывательных и многоцелевых ударных дронов, и различных БПЛА-камикадзе, а также надводных беспилотников, чтобы в кратчайшие сроки оснастить ими Корейскую народную армию (КНА).