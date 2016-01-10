Минздрав: в Армении умер шестой заболевший свиным гриппом

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Число смертельных исходов в Армении от осложнений, вызванных свиным гриппом, достигло шести. Об этом 10 января сообщило министерство здравоохранения республики, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, трое больных умерли в декабре прошлого года, трое - с начала текущего года.

Минувшей ночью в Ереванском институте хирургии имени Александра Микаеляна умер мужчина, у которого был обнаружен вирус, сообщила корреспонденту ТАСС официальный представитель министерства здравоохранения республики Анаит Айтаян. "Гражданин Грузии армянского происхождения, длительное время находившийся в России, по прибытии в Гюмри (на северо-западе Армении) был госпитализирован, затем перевезен в Ереван, где, к сожалению, спасти его жизнь не удалось", - сказала она.

По последним данным, 662 человека госпитализированы в Армении с острой респираторной инфекцией, у 219 из них - пневмония, сообщил главный инфекционист минздрава Армении Ара Асоян.

Интенсивное лечение в отделениях реанимации проходят 83 пациента, семеро из них подключены к аппарату искусственного дыхания. По словам Асояна, в крайне тяжелом состоянии находятся семь человек, у которых однозначно диагностирован свиной грипп, приведший к тяжелым осложнениям на легкие.