Минздрав США приостановил реализацию государственных грантов

Министерство здравоохранения США приостановило около 5 млрд долларов государственных грантов в сфере общественного здравоохранения.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg News.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) направило штатам и партнерам уведомления о приостановке программ финансирования общественного здравоохранения на общую сумму порядка 5 миллиардов долларов.

В связи с этим, агентство Reuters направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, однако HHS не сразу ответил.

Позже представитель ведомства сообщил агентству Bloomberg о том, что "временная пауза необходима для внедрения нового процесса проверки и обеспечения того, чтобы средства использовались строго по назначению".

Отметим, что гранты на развитие инфраструктуры общественного здравоохранения предоставляются сроком на пять лет и предназначены для поддержки кадрового потенциала профильных ведомств, а также для модернизации систем обработки и анализа данных, говорится на официальном сайте программы.

В марте прошлого года министерство уже отменило более 11 миллиардов долларов федеральных грантов штатам, выделенных в период пандемии COVID-19. Эти средства использовались, в частности, для мониторинга психического здоровья, лечения зависимостей и решения других неотложных проблем здравоохранения.