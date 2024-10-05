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Минздрав Ливана: При авиаударах за сутки погибли 25 человек

Минздрав Ливана: При авиаударах за сутки погибли 25 человек В Ливане в результате израильских авиаударов за последние сутки погибли 25 человек.
Другие страны
5 октября 2024 г. 22:57
Минздрав Ливана: При авиаударах за сутки погибли 25 человек

В Ливане в результате израильских авиаударов за последние сутки погибли 25 человек.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Центра по чрезвычайным операциям при Минздраве Ливана в соцсети X.

Отмечается, что при атаках израильской армии, которые были совершены за сутки на Бейрут и населенные пункты в провинциях Баальбек-Хермель, Бекаа, Горный Ливан, Набатия, Сайда и Тир, погибли 25, ранены 127 человек.

Число погибших в результате атак израильских ВС с начала военной эскалации в октябре 2023 года увеличилось за последние дни с 1,8 тыс. до 2 тыс., ранены 9,6 тыс. человек, следует из статистики ведомства.

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