Минздрав Ливана: Число погибших с начала военной эскалации достигло 1,6 тыс. человек

В Ливане с начала военной эскалации в октябре 2023 года погибли не менее 1, 6 тыс. человек.

В Ливане с начала военной эскалации в октябре 2023 года погибли не менее 1, 6 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд в ходе выступления на пресс-конференции в Бейруте.

"В Ливане в результате израильских бомбардировок и артобстрелов с начала военной эскалации в октябре 2023 года число погибших увеличилось за последние дни с 1,2 тыс. до 1,6 тыс., ранены свыше 8,4 тыс. Среди жертв - 104 ребенка и 194 женщины, погиб также 41 сотрудник скорой помощи, и еще 111 получили ранения", - указал и.о. главы ведомства.

Абъяд пояснил, что переданные ранее сведения об 11 погибших и 108 раненых во время массированных авиаударов по южной окраине Бейрута 27 и 28 сентября не являются окончательными.

"Под рухнувшими домами есть тела погибших. Ведутся поисково-спасательные работы, несмотря на продолжающиеся налеты", - уточнил он.