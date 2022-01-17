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Минздрав Канады одобрил использование таблеток Pfizer от COVID-19

Минздрав Канады одобрил использование таблеток Pfizer от COVID-19 Минздрав Канады одобрил использование таблеток Pfizer от COVID-19Канадский Минздрав одобрил использование таблеток компании Pfizer для лечения заболевания, вызываемого коронавирусом.
Другие страны
17 января 2022 г. 21:59
Минздрав Канады одобрил использование таблеток Pfizer от COVID-19

Минздрав Канады одобрил использование таблеток Pfizer от COVID-19Канадский Минздрав одобрил использование таблеток компании Pfizer для лечения заболевания, вызываемого коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

В решении регулятора уточняется, что ранее компанией Pfizer была подана заявка на разрешение использования препарата Paxlovid для лечения коронавирусной инфекции у людей старше 12 лет, протекающей в легкой и средней формах тяжести. "17 января 2022 года его использование было одобрено", - говорится на сайте. Таблетки можно получить только по рецепту.

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