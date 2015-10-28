Минздрав Йемена: 109 больниц уничтожено авиаударами арабской коалиции

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Воздушными ударами коалиции арабских стран, проводящей военную операцию в Йемене, разрушено свыше ста больниц и поликлиник.

Как сообщает Report, об этом заявил РИА Новости официальный представитель министерства здравоохранения Йемена Тамим аш-Шами.

"Разрушительные удары с воздуха были нанесены по 109 больницам, поликлиникам и амбулаториям Йеменской Республики, по 229 медпунктам, а также по 56 машинам скорой помощи", - сказал аш-Шами.

В результате авианалетов, по словам представителя министерства, погибли 59 врачей и санитаров, ранения получили свыше 150 человек.

Аш-Шами отметил катастрофическую нехватку медикаментов и медицинских инструментов. Гуманитарная помощь, сказал он, поставляется в основном по линии Всемирной организации здравоохранения.

"Этого крайне мало, чтобы лечить такое количество людей, пострадавших при бомбежках", - отметил официальный представитель ведомства.