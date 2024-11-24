Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 44,2 тыс. человек

Более 44,2 тыс. палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала военной операции в анклаве в октябре 2023 года.

Более 44,2 тыс. палестинцев погибли в секторе Газа в результате действий израильских военных с начала военной операции в анклаве в октябре 2023 года.

Как передает Report, такие данные привел Минздрав палестинского анклава в своем telegram-канале.

"Число погибших из-за действий израильской армии в Газе с октября прошлого года увеличилось до 44 211, еще 104 567 человек пострадали", - говорится в сводке ведомства.

В ведомстве также сообщили, что за минувшие сутки в анклаве в результате израильских бомбардировок и артобстрелов погибли 35 палестинцев, еще 94 были ранены.