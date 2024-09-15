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Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 41,2 тыс. человек

Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 41,2 тыс. человек Число погибших палестинце в результате действий израильских военных с начала операции в секторе Газа в октябре 2023 года, превысило отметку в 41,2 тыс.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 14:13
Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 41,2 тыс. человек

Число палестинцев, погибших в результате действий израильских военных с начала операции в секторе Газа в октябре 2023 года, превысило отметку в 41,2 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава в официальном Telegram-канале.

"Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года выросло до 41 206, еще 95 337 человек пострадали", - говорится в сообщении.

За последние сутки в результате израильских ударов и бомбардировок в различных районах Газы погибли 24 палестинца, 57 ранены, уточняет ведомство.

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