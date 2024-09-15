Минздрав Газы: Число погибших палестинцев превысило 41,2 тыс. человек

Число погибших палестинце в результате действий израильских военных с начала операции в секторе Газа в октябре 2023 года, превысило отметку в 41,2 тыс.

Число палестинцев, погибших в результате действий израильских военных с начала операции в секторе Газа в октябре 2023 года, превысило отметку в 41,2 тыс.

Как передает Report, об этом сообщает министерство здравоохранения палестинского анклава в официальном Telegram-канале.

"Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года выросло до 41 206, еще 95 337 человек пострадали", - говорится в сообщении.

За последние сутки в результате израильских ударов и бомбардировок в различных районах Газы погибли 24 палестинца, 57 ранены, уточняет ведомство.