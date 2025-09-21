Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев достигло 65,3 тыс. человек

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 17:29
    Минздрав Газы: Число погибших палестинцев достигло 65,3 тыс. человек

    По меньшей мере 53 человека погибли в палестинском секторе Газа в результате атак Израиля с начала дня.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera, об этом сообщает Минздрав палестинского анклава.

    Согласно информации, за сутки в больницы поступило 75 тел погибших и 304 раненых.

    Общее число погибших в Газе с октября 2023 года достигло 65 283, более 166 тыс. пострадали, отмечается в заявлении ведомства.

    Напомним, что 16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил начало интенсивной наступательной операции израильских ВС в городе Газа. Целью операции заявлен разгром палестинского движения ХАМАС.

    Минздрав Газы погибшие израильские удары
    Qəzzada həlak olanların sayı 65 min 283-ə çatıb

