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Минздрав Бангладеш: В ходе протестов в июле и августе погибли 708 человек

Минздрав Бангладеш: В ходе протестов в июле и августе погибли 708 человек В Бангладеш в ходе протестов, сопровождавшихся беспорядками, в июле и августе текущего года погибли 708 человек.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 22:46
Минздрав Бангладеш: В ходе протестов в июле и августе погибли 708 человек

В Бангладеш в ходе протестов, сопровождавшихся беспорядками, в июле и августе текущего года погибли 708 человек.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dhaka Tribune со ссылкой на официальные данные Минздрава этой страны.

В ведомстве отметили, что в предварительный список включены имена и фамилии, номера мобильных телефонов, адреса проживания, даты рождения погибших.

"Сбор информации о жертвах беспорядков, которые охватили в июле и августе южноазиатскую республику, продолжается", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Минздрав Бангладеш опроверг ранее появившуюся информацию о якобы более чем 1,4 тыс. погибших в ходе протестов.

Напомним, что под давлением протестующих 5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку и покинула страну. В настоящее время в республике сформировано временное правительство, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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