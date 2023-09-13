Минюст США подал в суд на Илона Маска

Илон Маск мог нарушить постановление Федеральной торговой комиссии США и поставил под угрозу конфиденциальность и безопасность в социальной сети Х (ранее Twitter).
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Отмечается, что иск был подан 11 сентября от имени Федеральной торговой комиссии (FTC).
"Илон Маск осуществлял тщательный контроль над X Corp. и иногда давал сотрудникам приказы, которые могли поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных", - пояснили в Минюсте США.
Также Федеральная торговая комиссия провела расследование и установила хаотичную обстановку в компании, из-за чего возникли серьезные вопросы, обеспечивал ли Маск и другие менеджеры соблюдение требований к X Corp.