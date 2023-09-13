Минюст США подал в суд на Илона Маска

Илон Маск мог нарушить постановление Федеральной торговой комиссии США и поставил под угрозу конфиденциальность и безопасность в социальной сети Х (ранее Twitter).

Илон Маск мог нарушить постановление Федеральной торговой комиссии США и поставил под угрозу конфиденциальность и безопасность в социальной сети Х (ранее Twitter).

Как передает Report со ссылкой Axios, об этом заявило Министерство юстиции США.

Отмечается, что иск был подан 11 сентября от имени Федеральной торговой комиссии (FTC).

"Илон Маск осуществлял тщательный контроль над X Corp. и иногда давал сотрудникам приказы, которые могли поставить под угрозу конфиденциальность и безопасность данных", - пояснили в Минюсте США.

Также Федеральная торговая комиссия провела расследование и установила хаотичную обстановку в компании, из-за чего возникли серьезные вопросы, обеспечивал ли Маск и другие менеджеры соблюдение требований к X Corp.