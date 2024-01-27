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Минюст США намерен принять меры из-за роста преступности в Вашингтоне

Минюст США намерен принять меры из-за роста преступности в Вашингтоне Министерство юстиции США намерено принять дополнительные меры в связи с ростом преступности в Вашингтоне за 2023 год.
Другие страны
27 января 2024 г. 10:44
Минюст США намерен принять меры из-за роста преступности в Вашингтоне

Министерство юстиции США намерено принять дополнительные меры в связи с ростом преступности в Вашингтоне за 2023 год.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.

По словам министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда, "предстоит многое сделать, в том числе в федеральном округе Колумбия", в котором находится Вашингтон.

Власти, в частности, намерены подключить к борьбе с преступностью в Вашингтоне специализированную группу по противодействию незаконному применению огнестрельного оружия, а также угону автомобилей.

Согласно данным полиции, число преступлений в столице значительно выросло за последний год. В 2022 году в Вашингтоне совершено 203 убийства, в 2023 году - 274 (рост на 35%). Число ограблений выросло с 2 076 в 2022 году до 3 470 в 2023 году (67%). Число угонов автомобилей увеличилось на 82%. В 2022 году их было 3 756, в 2023 году - 6 829. Суммарный рост числа насильственных преступлений в столице составил 39%. В 2022 году совершено 3 850, в 2023 году - 5 336 преступлений. Их общее число в городе выросло на 26% - с 27 305 в 2022 году до 34 414 в 2023 году.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Vaşinqtonda cinayətlərin artması ilə əlaqədar tədbir görmək niyyətindədir
Версия на английском языке US Justice Department to add more federal resources to fight crime in Washington

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