Минюст США намерен принять меры из-за роста преступности в Вашингтоне

Министерство юстиции США намерено принять дополнительные меры в связи с ростом преступности в Вашингтоне за 2023 год.

Министерство юстиции США намерено принять дополнительные меры в связи с ростом преступности в Вашингтоне за 2023 год.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в пятницу.

По словам министра юстиции - генерального прокурора США Меррика Гарленда, "предстоит многое сделать, в том числе в федеральном округе Колумбия", в котором находится Вашингтон.

Власти, в частности, намерены подключить к борьбе с преступностью в Вашингтоне специализированную группу по противодействию незаконному применению огнестрельного оружия, а также угону автомобилей.

Согласно данным полиции, число преступлений в столице значительно выросло за последний год. В 2022 году в Вашингтоне совершено 203 убийства, в 2023 году - 274 (рост на 35%). Число ограблений выросло с 2 076 в 2022 году до 3 470 в 2023 году (67%). Число угонов автомобилей увеличилось на 82%. В 2022 году их было 3 756, в 2023 году - 6 829. Суммарный рост числа насильственных преступлений в столице составил 39%. В 2022 году совершено 3 850, в 2023 году - 5 336 преступлений. Их общее число в городе выросло на 26% - с 27 305 в 2022 году до 34 414 в 2023 году.