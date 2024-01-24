Гутерриш назвал Африку мировым эпицентром терроризма

Африка превратилась в мировой эпицентр терроризма, от которого страдают миллионы на континенте.

Африка превратилась в мировой эпицентр терроризма, от которого страдают миллионы на континенте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Всего за несколько коротких лет Африка превратилась в мировой эпицентр терроризма. Этот ад распространяется и поглощает миллионы африканцев", - сказал он на заседании, посвященном Глобальному договору ООН по контртеррористической деятельности.

Гутерриш отметил, что террористическая угроза сохраняется во многих африканских странах, в том числе в Сомали, Демократической Республике Конго, Мозамбике.

"Опасность быстро распространяется на прибрежные страны, например Бенин и Того. Тревожная тенденция очевидна", - убежден Гутерриш.