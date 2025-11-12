Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Другие страны
    • 12 ноября, 2025
    • 08:43
    Минтрансу США нужно $31,5 млрд на замену устаревшего диспетчерского оборудования

    Для модернизации и замены устаревшего оборудования, необходимого для работы авиадиспетчеров в США, требуется не менее $31,5 млрд.

    Как передает Report, об этом заявил американский министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства Шон Даффи в эфире телеканала Fox News.

    Ведущий поинтересовался, действительно ли авиадиспетчеры вынуждены использовать оборудование, произведенное еще в 1950–1960-х годах. "Это все правда. Иногда это бывает оборудование 80-х годов, иногда начала 90-х, но оно очень старое. Большой, красивый законопроект президента США Дональда Трампа предусматривал выделение нам $12,5 млрд, мы получили их до шатдауна и уже приступили к замене старых медных кабелей на оптоволоконные. Но всего мне требуется $31,5 млрд, чтобы модернизировать оставшиеся компоненты авиадиспетчерской системы, обзавестись новым программным обеспечением - у нас очень старые вышки и центры", - отметил Даффи.

    Он также добавил, что в США наблюдается нехватка авиадиспетчеров. "До шатдауна в день увольнялись до четырех диспетчеров, теперь это число выросло до 15–20 человек. Диспетчеры, которые могли бы продолжать работать, разводят руками и уходят. На исправление ситуации потребуется время", - подчеркнул глава Минтранса.

