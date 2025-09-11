Минторговли: Казахстан не получал уведомлений о возможных санкциях ЕС

Казахстан не получал каких-либо официальных уведомлений или сообщений от Европейского союза относительно применения "инструмента по борьбе с обходом санкций".

Как передает казахстанское бюро Report, об этом говорится в официальном заявлении Министерства торговли и интеграции страны в ответ на публикации о том, что ЕС может применить против республики санкции из-за содействия России в обходе санкций.

В сообщении ведомства отмечается, что "Казахстан последовательно и на системной основе выполняет свои международные обязательства" и принимает меры по недопущению использования своей территории для обхода ограничительных мер.

"Мы ведем постоянный диалог с партнерами из ЕС. Так, ранее по итогам переговоров удалось урегулировать вопрос, связанный с транзитом казахстанского угля через российские порты, и исключить его из-под ограничений. В аналогичном ключе будет выстроена работа и по другим направлениям - с акцентом на сохранение прозрачности внешнеэкономической деятельности, защиту национальных интересов и обеспечение устойчивости торговли", - говорится в заявлении.

Напомним, что агентство Bloomberg ранее опубликовало статью, в которой говорится об очередном, 19-ом пакете санкций Евросоюза против России.

По данным СМИ, в него могут включить порядка шести банков и энергетических компаний, а также меры против платежных систем, криптобирж и дополнительных схем продажи нефти. В статье также утверждается, что Евросоюз обсуждает возможность впервые применить против Казахстана инструмент противодействия обходу санкций.